تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

الإثنين، 28-12-2020
10:32 ص
المصريون
يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري فى المباراة
المقرر لها
السابعة والنصف مساء اليوم، الإثنين، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث
بمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري المصري
الممتاز، برصيد 6 نقاط من مباراة
ين، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الـ10 برصيد 4
نقاط من مباراة
ين أيضًا.
التشكيل
المتوقع لـ الأهلي امام الاتحاد السكندري في الدوري
المصري
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول - محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف
خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - وليد سليمان
الهجوم: محمد شريف - طاهر محمد طاهر - محمود "كهربا".