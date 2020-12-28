الإثنين 28 ديسمبر 2020
توقيت مصر 11:53 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا لنادٍ عربي شهير

بسبب الجليد.. روسيا تعلن عن غرق سفينة بطاقمها

الوزراء يحذر من الغرامة والحبس في هذه الحالة

بعد قتله قصاصًا بأمر ملكي.. أول صورة لمرتكب مجزرة مدرسة الرياض

مأساة.. زيارة"بابا نويل" لدار رعاية تتسبب في وفاة 21 شخص

دولة عربية جديدة تسجل إصابات بالسلالة المتحورة لـ" كورونا"

تركي آل الشيخ يفاجئ مذيع سوداني برده بعدما قدمه بلقب«سمو الشيخ»

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس غد الاثنين

الموت يفجع الإعلامية الكويتية فجر السعيد

ADS
 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

131111
الأهلي
 
الإثنين، 28-12-2020 10:32 ص المصريون
يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري فى المباراة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، الإثنين، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، برصيد 6 نقاط من مباراةين، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الـ10 برصيد 4 نقاط من مباراةين أيضًا.
التشكيل المتوقع لـ الأهلي امام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - وليد سليمان

الهجوم: محمد شريف - طاهر محمد طاهر - محمود "كهربا".

 

إقرأ ايضا

صلاح وميسي

ميسي يجهض حلم صلاح ويؤكد صعوبة انضامه لـ برشلونة

محمد صلاح

نجم ليفربول يكشف عن رسالة " كلوب " الحاسمة لـ " صلاح " : كفى إثارة للجدل وارحل

خالد الغندور

مدير تعاقدات بيراميدز يهاجم خالد الغندور: عيب عليك اللي أنت قولته امبارح دا

أخبار متعلقة

عبد الحفيظ

عبدالحفيظ: نستعد لمواجهة الاتحاد السكندري وأغلقنا صفحة إفريقيا

1200px-Egyptian_Football_Association.svg

قرار رسمي بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

download

مدرب الأهلي يفاجئ الجميع بتشكيل غير متوقع أمام «سونيديب»

download

بعد تزايد إصابات كورونا..حسم مصير مباراة الأهلي والزمالك

16227378401591275864

شوبير يكشف ملعب نهائي الكأس

شوبير

شوبير يكشف عن صفقة جديدة لـ "الأحمر" : الأهلي دخل بقوة وهيخلّص