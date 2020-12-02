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شوبير يكشف ملعب نهائي الكأس

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شوبير
 
الأربعاء، 02-12-2020 11:34 ص أمير سعد
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الاستاد الأقرب لاستضافة نهائي كأس مصر، الذي سيجمع بين الأهلي وطلائع الجيش السبت المقبل.
وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "نهائي كأس مصر سيقام على ملعب السلام، أو برج العرب، خاصة بعد أن رفض استاد القاهرة استقبال اللقاء، بسبب زرع البذرة الشتوية".
وأشار شوبير إلى أن النادي الأهلي ليس لديه أي مانع في لعب السوبر الأفريقي داخل مصر أو خارجها، طالما ستقام المباراة بدون حضور جماهيري".
ووصل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، بينما سعد طلائع الجيش بعد الفوز على فريق الزمالك بنتيجة 3-1.
 

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