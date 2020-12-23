مدرب الأهلي يفاجئ الجميع بتشكيل غير متوقع أمام «سونيديب»

الأربعاء، 23-12-2020
03:13 م
المصريون
فاجأ كيفين جونسون المدرب
العام للأهلي، والذي يقود الفريق بدلًا من بيتسو
موسيماني المصاب بفيروس كورونا، الجميع بتشكيل
مباراة سونيديب المقرر إقامتها
اليوم، الأربعاء، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 بدوري
أبطال إفريقيا.
وشهد تشكيل
الأهلي مفاجأة
كبيرة، حيث سيبدأ أحمد رمضان "بيكهام"
أساسيًا في خط الدفاع لأول مرة، وكذلك تواجد أحمد توفيق في خط الوسط.
وخرج من القائمة مصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد شكري.
وجاء تشكيل
الأهلي كالتالي..
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد بيكهام - بدر
بانون - ياسر إبراهيم - محمود وحيد.
خط الوسط: أكرم توفيق - حمدي فتحي - أليو ديانج.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - محمد شريف.
يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مشواره في الدفاع عن لقبه دوري
أبطال أفريقيا بمواجهة سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـــ32 لدوري أبطال
أفريقيا.
وكان الأهلي قد حصد لقب الأميرة السمراء علي حساب الزمالك بالفوز القاتل
2-1 في المواجهة التي جرت بإستاد القاهرة 27 نوفمبر الجاري.