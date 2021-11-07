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ترشيح حسام البدري ضمن قائمة أفضل مدربي منتخبات في العالم

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حسام البدري
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الأحد، 07-11-2021 02:00 م

وضع الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء حسام البدري المدير الفني السابق لـ منتخب مصر، ضمن المرشحين لقائمة أفضل مدير فني للمنتخبات في العالم لعام 2021.
وجاء اختيار البدري للنتائج الجيدة التي حققها منتخب مصر تحت قيادته في عام 2021 حيث خاض 4 مباريات رسمية حقق الفوز في مباراتين منها على ملعبه، وتعادل في مباراتين خارج ملعبه ، ولم يخسر في أي مباراة.
كان سيد معوض مدرب منتخب مصر الأسبققال في تصريحات إعلامية، إنه راض عن عمله في المنتخب وبالنسبة للجهاز الفني على الورق حقق الفريق المطلوب وحصل على 4 نقاط في تصفيات كأس العالم وتأهل لكأس الأمم الأفريقية.
وأضاف في تصريحات لبرنامج رقم 10 للإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: "الأداء في بعض المباريات لم يكن مرضيا وهناك ظروف ساعدت في هذا الأمر، ولكن نتحمل المسئولية".
 

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