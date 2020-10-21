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رشيف
 
الأربعاء، 21-10-2020 02:58 م محمد عبد الحارس

يعقد الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعاً مع الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق في حضور الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم والمشرف علي المنتخب الأولمبي لبحث ترتيبات المعسكر المقبل حيث يتم تحديد موعد بداية المعسكر وجدول التدريبات.
ويناقش الجهاز الفني خلال الاجتماع نتائج متابعات الجهاز الفني للاعبين خلال الفترة الأخيرة منذ استئناف مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر والمباريات الافريقية تمهيدا لاختيار القائمة.
ويتناول المدير الفني خلال الاجتماع أهداف المرحلة المقبلة والمطلوب من كل فرد داخل الجهاز الفني من أجل العمل علي تحقيق انجاز جديد للكرة المصرية خلال أولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوليو القادم.
 

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