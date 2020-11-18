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لاعبان خالطوا حسن كوكا بعد إصابته بكورونا

كورونا الإمارات
كورونا
 
الأربعاء، 18-11-2020 06:52 م أحمد سالم
أصيب أحمد حسن كوكا لاعب منتخب مصر ومهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

وكان كوكا قد شارك أمس مع المنتخب الوطني المصري ضد المنتخب التوجولي حيث فاز أحفاد الفراعنة بثلاثة أهداف لهدف.

وكان اللاعب الدولي قد اختلط قبل ساعات من الإعلان عن إصابته بكل من محمد الشناوي وحمدي فتحي لاعبي المنتخب الوطني، ونشر اللاعب فيديو عبر حسابه على موقع إنستجرام من داخل طائرة المنتخب في طريق العودة لمصر رفقة الشناوي وفتحي.

وكان المنتخب الوطني المصري قد انتصر أمس على مضيفه منتخب الكونغو بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

ومن الجدير بالذكر أن كوكا انضم لقائمة المصابين بالفيروس المسستجد في صفوف المنتخب بعد كل من محمد صلاح ومحمد النني.
 

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