الأربعاء 02 ديسمبر 2020
توقيت مصر 16:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بشرى.. 20 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر

فنانة شهيرة تعلن الاعتزال بشكل مفاجئ: أشعر بالسعادة بعيدًا عن الشاشة

شاهد.. ضباب يغطي سماء السعودية

القبض على رجل الأعمال صفوان ثابت مالك «جهينة»

رونالد يكشف السبب وراء ارتداء " مارادونا " ساعتين

200 مليون جرعة لقاح مجانا للمواطنين في هذه الدولة

حارب " السكر " بهذه الفاكهة المهملة

تعليق ناري من أشرف بن شرقي على تصريحات ميدو: «فاسق»

ارتفاع صادم في درجة الحرارة.. إصابة أحمد فتحي بكورونا وهذه تفاصيل حالته

اختبار طبي لمصابي الأهلي بكورونا قبل نهائي الكأس

ADS
 

ارتفاع صادم في درجة الحرارة.. إصابة أحمد فتحي بكورونا وهذه تفاصيل حالته

أحمد فتحي
احمد فتحي
 
الأربعاء، 02-12-2020 01:26 م المصريون

أصيب نجم النادي الأهلي السابق ونادي بيراميدز الحالي أحمد فتحي "الجوكر"، بفيروس كورونا المستجد، ويخضع للعزل المنزلي.
وبدأت الأعراض خلال الـ48 ساعة الماضية، بارتفاع كبير بشكل صادم في درجة الحرارة، الأمر الذي جعله يخضع لمسحة طبية وعزل صحي منزلي.
واكدت مصادر رياضية، أن المسحة الطبية أثبتت إصابة أحمد فتحي بفيروس كورونا، حيث جاءت النتيجة إيجابية، فخضع للعزل المنزلي والبروتوكول الطبي المخصص لهذا الأمر.
وأوضحت أن فتحي بدأ يتحسن حالته وزال إرتفاع درجة حرارته منذ صباح اليوم وهو الأن في حاله جيدة.
وأعلن نادي بيراميدز عن قائمته الأفريقية التي ستخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي يبدأ مشواره فيها بمواجهة الفائز من هورسيد الصومالي، والاتحاد الليبي.
 

إقرأ ايضا

مارادونا

رونالد يكشف السبب وراء ارتداء " مارادونا " ساعتين

أشرف-بن-شرقي

تعليق ناري من أشرف بن شرقي على تصريحات ميدو: «فاسق»

الأهلي-شعار

اختبار طبي لمصابي الأهلي بكورونا قبل نهائي الكأس

أخبار متعلقة

47

مفاجأة.. لاعب جديد من الأهلي ينضم لـ بيراميدز

1094551_0

إصابة «دونجا» بفيروس كورونا

received_697392287874304

تفاصيل عقد "الجوكر" مع بيراميدز

أحمد فتحي

أحمد فتحي في آخر رسالة قبل رحيله لـ بيراميدز: أعذروني .. اللحظة قاسية

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي

إعلامي بقناة الأهلي يفتح النار ضد رمضان صبحي

176

أحمد فتحي : اختيار لبيراميدز كان صعب للغاية