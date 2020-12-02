ارتفاع صادم في درجة الحرارة.. إصابة أحمد فتحي بكورونا وهذه تفاصيل حالته

الأربعاء، 02-12-2020
01:26 م
المصريون
أصيب نجم النادي الأهلي السابق ونادي بيراميدز
الحالي أحمد فتحي
"الجوكر"، بفيروس كورونا
المستجد، ويخضع للعزل المنزلي.
وبدأت الأعراض خلال الـ48 ساعة الماضية، بارتفاع كبير بشكل صادم في درجة الحرارة،
الأمر الذي جعله يخضع لمسحة طبية وعزل صحي منزلي.
واكدت مصادر رياضية، أن المسحة الطبية أثبتت إصابة أحمد فتحي بفيروس كورونا
،
حيث جاءت النتيجة إيجابية، فخضع للعزل المنزلي والبروتوكول الطبي المخصص لهذا
الأمر.
وأوضحت أن فتحي بدأ يتحسن حالته وزال إرتفاع درجة حرارته منذ صباح اليوم
وهو الأن في حاله جيدة.
وأعلن نادي بيراميدز
عن قائمته الأفريقية التي ستخوض منافسات بطولة كأس
الكونفدرالية الأفريقية والتي يبدأ مشواره فيها بمواجهة الفائز من هورسيد
الصومالي، والاتحاد الليبي.