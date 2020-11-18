إصابة مدرب وحارس الزمالك بكورونا

الأربعاء، 18-11-2020
03:35 م
المصريون
أثبتت المسحة التي خضع لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
، عن إصابة مدحت عبد الهادي المدرب
العام
وأحمد نادر السيد حارس
المرمى الصاعد بفيروس كورونا
فيما جاءت نتيجة المسحة سلبية
لباقي اللاعبين والجهاز الفني.
وسيخضع الثنائي للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج خلال الفترة الحالية
تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.
وفي نفس الوقت جاءت مسحة حازم إمام ظهير الفريق سلبية على أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية ويجري
أشعة على الصدر قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.
ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر السبت المقبل بدور الثمانية لبطولة كأس
مصر.