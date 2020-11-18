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إصابة مدرب وحارس الزمالك بكورونا

لاعبي-الزمالك
الزمالك
 
الأربعاء، 18-11-2020 03:35 م المصريون

أثبتت المسحة التي خضع لها الفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد نادر السيد حارس المرمى الصاعد بفيروس كورونا فيما جاءت نتيجة المسحة سلبية لباقي اللاعبين والجهاز الفني.
وسيخضع الثنائي للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج خلال الفترة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.
وفي نفس الوقت جاءت مسحة حازم إمام ظهير الفريق  سلبية على أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية ويجري أشعة على الصدر قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.
ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر السبت المقبل بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.
 

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