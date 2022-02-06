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بيان عاجل من الـ«كاف» بشأن عقوبات على منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

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كيروش
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الأحد، 06-02-2022 03:09 م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبول استئناف اتحاد الكرة المصري بشأن عقوبة مروان داوود لاعب المنتخب الوطني، والغرامة الموقعة بسبب عدم حضور كارلوس كيروش مدرب الفراعنة المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والمغرب في الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا.
وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان رسمي:" اعتُبر الاستئناف المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم مقبولا من حيث الشكل وتم تأييده جزئيا".
تابع بيان الكاف:" بناء على ذلك تم تعديل قرار لجنة الانضباط بتاريخ 1 فبراير 2022 على النحو التالي:
إلغاء إيقاف مروان داوود  لمباراتين.
رفض جميع الطلبات الأخرى وتأكيد باقي قرار لجنة الانضباط
تابع البيان:" كما قرر الكاف تخفيض الغرامة الموقعة على الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عدم  حضور كيروش المؤتمر الصحفي لمباراة المغرب إلى 50 ألف دولار “بدلا من 100 ألف دولار” منها 25 ألف دولار معلقة بشرط عدم إدانة منتخب مصر بارتكاب واقعة مماثلة خلال الفترة الحالية.
ويلتقي منتخب مصر مع السنغال، اليوم الأحد، في تمام التاسعة مساء، على ملعب أوليمبي، في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2021.
 

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