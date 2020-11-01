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بوجود النني.. أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد

أرسنال
ارسنال
 
الأحد، 01-11-2020 08:53 م أحمد سالم
حقق أرسنال، فوزا ثمينا، على مضيفه فريق مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

شارك النجم المصرى محمد الننى، مع أرسنال، في المباراة بالكامل، وظهر بمستوى جيد، طوال أحداث اللقاء، وساهم بشكل كبير، في خروج الجانرز بالناقط الثلاث.

سجل النجم الجابونى بيير أوباميانج، هدف فوز أرسنال، في الدقيقة 69 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها الظهير الأيمن الإسباني هيكتور بيليرين، بعد عرقلته من النجم الفرنسي بول بوجبا.

بهذا الفوز، توقف رصيد مانشستر يونايتد، عند 7 نقاط، في المركز الخامس عشر، بينما أرتفع رصيد أرسنال، عند 12 نقطة، في المركز الثامن.
وتستكمل مباريات الجولة السابعة من البريميرليج، بلقاء توتنهام، ونظيره فريق برايتون، في التاسعة والربع مساء، من مساء اليوم الأحد.

وتختتم الجولة غدا الاثنين، بلقائى فولهام مع وست بروميتش ألبيون، وليدز يونايتد، يستضيف فريق ليستر سيتي
 

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