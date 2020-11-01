الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:03 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وزيرة الصحة: 50% من إصابات فيروس كورونا فوق سن الـ35

وزيرة الصحة : الإصابات بفيروس كورونا قد تزيد في الشتاء لهذا السبب

الصحة : ربات البيوت الأعلى إصابة بكورونا والفلاحون الأقل عرضة للفيروس

تعرف علي شروط الحصول علي وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي

وزير المالية: التعليم والصحة بحاجة إلى إنفاق ضخم

الإبراشي: كورونا عطلت العالم ولم توقف المشروعات القومية بمصر

وزير التعليم: نسبة الإصابة بكورونا في المدارس 2 في المليون

دقيقة ذعر.. شاهد لحظة وقوع حادث البدرشين المروع

بـ939 جنيه.. أسعار الذهب اليوم

ADS
 

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

159
ارشيف
 
الأحد، 01-11-2020 09:19 ص محمد عبد الحارس
يقام اليوم عددًا من المباريات الهامة، لعل أبرزها استكمال باقى جولات الجولة السابعة بالدورى الإنجليزي بمواجهة أستون فيلا ضد ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد ضد أرسنال.  
الدوري الإنجليزي
أستون فيلا × ساوثهامتون، تقام في الثانية ظهرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
نيوكاسل يونايتد × إيفرتون، تقام في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناةbeIN Sports HD 2
مانشستر يونايتد × آرسنال، تقام في السادسة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 1  
توتنهام هوتسبير × برايتون، تقام في التاسعة والربع مساء، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 2
الدوري الإسباني
ريال بيتيس × إلتشي، تقام في الثالثة عصرا
سيلتا فيجو × ريال سوسييداد، تقام في الخامسة عصرا
غرناطة × ليفانتي، تقام في السابعة والنصف مساء
فالنسيا × خيتافي، تقام في العاشرة مساء
الدوري الإيطالي
أودينيزي × ميلان، تقام في الواحدة والنصف ظهرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 4  
سبيزيا × يوفنتوس، تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة،   beIN Sports HD 1
تورينو × لاتسيو، تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 5 
نابولي × ساسولو، تقام في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 5 
روما × فيورنتينا، تقام في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 4  
سامبدوريا × جنوى، تقام في العاشرة إلا الربع مساء
الدوري الألماني
فرايبورج × باير ليفركوزن، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports Max 7 FR
هيرتا برلين × فولفسبورج، تقام في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة، beIN Sports Max 7 FR
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان × مونبلييه، تقام في الثانية ظهرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 6
أنجيه × نيس، تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 6
ديجون × لوريان، تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 8
نيم أولمبيك × ميتز، تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة،   beIN Sports HD 7
ستاد ريمس × ستراسبورج، تقام في الرابعة عصرا
موناكو × بوردو، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
ليل × ليون، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب × النصر، تقام في السابعة إلا عشر دقائق مساء، وتذاع عبر قناة  KSA Sports 1 HD     
 

إقرأ ايضا

أرسنال

بوجود النني.. أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد

260206_0

العقوبة والغرامة تنتظر "كهربا" وفقا للائحة

eeeeee2019_9_12_14_53

بعد استقالة الزناتى.. موعد إجراء قرعة الموسم الجديد

أخبار متعلقة

FSDFFFFFSD

مفاجأة.. مباراة الأهلي والوداد تذاع على هذه القنوات المفتوحة

5df4bb444c59b714ed401b1e

أوزيل يعرض التكفل براتب رجل التميمة

19278191681599907694

"الننى" يقود تشكيل أرسنال أمام شيفيلد يونايتد