مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

الأحد، 01-11-2020
09:19 ص
محمد عبد الحارس
يقام اليوم عددًا
من المباريات الهامة، لعل أبرزها استكمال باقى جولات الجولة السابعة بالدورى
الإنجليزي بمواجهة أستون فيلا ضد ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد ضد أرسنال
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الدوري الإنجليزي
أستون فيلا × ساوثهامتون،
تقام في الثانية ظهرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
نيوكاسل يونايتد
× إيفرتون، تقام في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناةbeIN Sports
HD 2
مانشستر يونايتد
× آرسنال، تقام في السادسة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة، beIN Sports
HD 1
توتنهام هوتسبير
× برايتون، تقام في التاسعة والربع مساء، وتذاع عبر قناة، beIN Sports
HD 2
الدوري الإسباني
ريال بيتيس × إلتشي،
تقام في الثالثة عصرا
سيلتا فيجو × ريال
سوسييداد، تقام في الخامسة عصرا
غرناطة × ليفانتي،
تقام في السابعة والنصف مساء
فالنسيا × خيتافي،
تقام في العاشرة مساء
الدوري الإيطالي
أودينيزي × ميلان،
تقام في الواحدة والنصف ظهرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports
HD 4
سبيزيا × يوفنتوس،
تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة، beIN
Sports HD 1
تورينو × لاتسيو،
تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 5
نابولي × ساسولو،
تقام في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 5
روما × فيورنتينا،
تقام في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 4
سامبدوريا × جنوى،
تقام في العاشرة إلا الربع مساء
الدوري الألماني
فرايبورج × باير
ليفركوزن، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports
Max 7 FR
هيرتا برلين ×
فولفسبورج، تقام في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة، beIN Sports
Max 7 FR
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان ×
مونبلييه، تقام في الثانية ظهرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports
HD 6
أنجيه × نيس، تقام
في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 6
ديجون × لوريان،
تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 8
نيم أولمبيك ×
ميتز، تقام في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 7
ستاد ريمس × ستراسبورج،
تقام في الرابعة عصرا
موناكو × بوردو،
تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
ليل × ليون، تقام
في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
دوري كأس الأمير
محمد بن سلمان
الشباب × النصر،
تقام في السابعة إلا عشر دقائق مساء، وتذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD