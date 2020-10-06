أوزيل يعرض التكفل براتب رجل التميمة

الثلاثاء، 06-10-2020
08:19 م
عرض الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب نادي أرسنال
الإنجليزي لكرة القدم، دفع راتب الموظف "الديناصور الأخضر"، الذي يرتدي تميمة النادي، من أجل بقائه بعد قرار أرسنال
فصله.
وأكد أوزيل، اليوم الثلاثاء، أنه سيتكفل براتب "رجل التميمة
"، طالما استمر هو لاعبا في النادي اللندني.
وقال أوزيل عبر حسابه في "تويتر": "شعرت بحزن كبير عندما سمعت أن تميمتنا المخلصة والشهيرة جيري كوي، والذي يعتبر جزءا مهما من النادي، سيتوقف تشغيله بعد 27 عاما".
وأضاف: "لهذا، أنا أعرض بتكفل الراتب الكامل لديناصورنا الأخضر الكبير، طالما كنت لاعبا في أرسنال
، حتى يتمكن جيري من الاستمرار بأداء عمله الذي يحبه كثيرا".