بعد منشوراته.. أول قرار حازم من الأهلي تجاه إمام عاشور

إمام عاشور





قال الإعلامي سيف زاهر، إن السويسري مارسيل كولر، أصدر فرمان إن كل لاعبي الأهلي من يوم الجمعة المقبلة، إجازة، عدا إمام عاشور، هو سيستمر في برنامج العلاجي.



وأضاف سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه “ملعب أون تايم”: القياسات البدنية لـ إمام عاشور، حتى الآن كولر، معجب بها جدًا، والأهلي أصدر فرمان لـ إمام عاشور، بشأن التعامل مع السوشيال ميديا، بأن تكون كل رسائله تخص النادي الأهلي وجماهيره فقط، وعدم التعامل مع الجماهير والحديث عن الأندية الأخرى.





وتابع: الجهاز الفني للأهلي قال لـ إمام عاشور: "إنت لاعب في الأهلي، إحنا مابنستفزش حد، ومابنوجهش رسائل غامضة، إحنا بنتكلم في كورة وبطولات، تركيز في الملعب فقط".



وواصل: كولر قال لـ إمام عاشور، “إنت محتاج سدادات ودن، أنت ترد في الملعب، لا ترد بتصريحات ولا شد وجذب مع أي جمهور، حتى لو جمهور المنافسين”.



واختتم زاهر: “أعتقد إمام عاشور هياخد وقت، لكن أموره هتمشي وهيهدى؛ لأن في النادي الأهلي الموضوع إجباري”.