الأربعاء 19 يوليه 2023
توقيت مصر 15:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رقم ضخم.. قيمة صفقة انضمام إمام عاشور إلى الأهلي

بعدما فضحتها.. فنانة شهيرة: أختي مريضة نفسيًا

أفعال مخلة في مهرجان قرطاج تثير ضجة.. والرئيس التونسي يتدخل ويهاجم ما حدث

الصحة تتوصل إلى المرض الغامض الذي أصاب أهالي قرية بـ قنا

إصابة 10 سعوديين.. والسفارة تصدر بيانًا

نجم الزمالك يسخر من انضمام إمام عاشور للأهلي بتعليق صادم

ضربة كبيرة لـ الدولار في السوق السوداء.. تعرف على سعره الآن

بعد تصريحاته عن الدوري السعودي.. رد قاس على رونالدو: "ربما أفرط في شرب الشيشية"

أكبر منه بـ 10 سنوات.. إسلام جابر يستأنف على حكم حبسه بسبب علاقة مع سيدة

زوجة تطلب الخلع: زوجي بيخوني ولما ضبطته رمى الهاتف في الصرف الصحي

رقم ضخم.. قيمة صفقة انضمام إمام عاشور إلى الأهلي

bb5625bf-3852-4e81-bebf-84276a5c3d1b
إمام عاشور
الأربعاء، 19-07-2023 01:33 م

 

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الإعلان الرسمي على صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي.

 

 وقالت لميس الحديدي في برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون "، :" إمام عاشور في الأهلي لمدة 5 سنوات ".

 

وأضافت لميس الحديدي:"  الأهلي لم يعلن عن قيمة الصفقة"، مضيفة:" الصحافة الدنماركية تحدثت عن قيمة الصفقة بـ 2.6 مليون يورو بما يعادل 90 مليون جنيه ".

وكان الأهلي قد أعلن أمس في فيديو بثه عبر الحساب الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي عن انضمام إمام عاشور للفريق لمدة 5 مواسم قادمًا من ميتدلاند الدنماركي .

إقرأ ايضا

6dbf5c53-520f-48c3-b13e-de6a9ebe10c2

نجم الزمالك يسخر من انضمام إمام عاشور للأهلي بتعليق صادم

c1ef9c19-9f74-4ffd-bcb5-d2b2471efe91

بعد تصريحاته عن الدوري السعودي.. رد قاس على رونالدو: "ربما أفرط في شرب الشيشية"

4a24314a-cbe1-4d8e-829d-3ee120b1f045

أيمن أشرف يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك معه وما دار بينه وبين الخطيب

أخبار متعلقة

6dbf5c53-520f-48c3-b13e-de6a9ebe10c2

نجم الزمالك يسخر من انضمام إمام عاشور للأهلي بتعليق صادم

0783200d-4e99-4a01-9326-92e7612fdbc1

تعليق مفاجئ من شيكابالا على انضمام إمام عاشور للأهلي

IMG-20230220-WA0030-778x470

أول رد فعل لـ إمام عاشور على عدم إتمام صفقة انضمامه للأهلي

عبد-المنعم-2

الأهلي يوقع غرامة كبيرة على محمد عبدالمنعم بسبب ما فعله في مباراة الزمالك

1756618_0

إمام عاشور يرد على توقيعه للأهلي بصورة ساخرة

20190608120745745

الكشف عن ممول صفقة إمام عاشور.. ولاعب زملكاوي جديد في الطريق للأهلي