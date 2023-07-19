رقم ضخم.. قيمة صفقة انضمام إمام عاشور إلى الأهلي





علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الإعلان الرسمي على صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي.

وقالت لميس الحديدي في برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون "، :" إمام عاشور في الأهلي لمدة 5 سنوات ".

وأضافت لميس الحديدي:" الأهلي لم يعلن عن قيمة الصفقة"، مضيفة:" الصحافة الدنماركية تحدثت عن قيمة الصفقة بـ 2.6 مليون يورو بما يعادل 90 مليون جنيه ".

وكان الأهلي قد أعلن أمس في فيديو بثه عبر الحساب الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي عن انضمام إمام عاشور للفريق لمدة 5 مواسم قادمًا من ميتدلاند الدنماركي .