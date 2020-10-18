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بعد تغلبه على الوداد المغربي بهدفين.. الأهلي يضع قدما في نهائي أبطال إفريقيا

بعد تغلبه على الوداد المغربي بهدفين.. الأهلي يضع قدما في نهائي أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي والوداد
 
الأحد، 18-10-2020 12:15 ص المصريون ـ متابعات
وضع الأهلي المصري قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على أرض مضيفه الوداد الرياضي المغربي بهدفين نظيفين، السبت، في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية.
بدأ الأهلي اللقاء بنسق عال وضغط على مناطق أصحاب الأرض من أجل خطف هدف مبكر، وكان له ما أراد عند الدقيقة 4، حين أحرز محمد أفشة الهدف الأول، بعد خطأ دفاعي قاتل من دفاع الوداد البيضاوي.
وسنحت للوداد فرصة تعديل النتيجة، حين احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأصحاب الأرض، فشل بديع أووك في إسكانها الشباك.
وواصل الأهلي تفوقه حتى تمكن من إضافة هدف ثان، وقع عليه المدافع التونسي علي معلول في الدقيقة 62، من علامة الجزاء.
ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الأهلي والوداد يوم الجمعة المقبل في ستاد القاهرة الدولي. 
 

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