نجم الأهلي يكشف عن "أمر مريب" حدث للفريق قبل مواجهته مع الوداد المغربي

نجم الأهلي يكشف عن "أمر مريب" حدث للفريق قبل مواجهته مع الوداد المغربي

كشف أحمد فوزي - حارس الأهلي الأسبق - عن أمر مريب حدث لفريق الكرة بالنادي قبل مواجهة الوداد البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا.



وقال فوزي في تغريدة عبر تويتر: اعتقد ان تعيين سيكازوي لمباراة الغد هو تعيين مريب من الكاف وبيقولوا للوداد احنا عند عهدنا وهنحاول نديلك البطولة دي تعويضا عما حدث العام الماضي .



وأضاف: حتي وان تعين هذا الحكم ده ميديش عذر للاعبينا اذا...الروح والقلب هما المحرك الرئيسي لأي حاجة ...مفيش اعذار... البطولة وبس .

