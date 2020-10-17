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نجم الأهلي يكشف عن "أمر مريب" حدث للفريق قبل مواجهته مع الوداد المغربي
نجم الأهلي يكشف عن "أمر مريب" حدث للفريق قبل مواجهته مع الوداد المغربي
السبت، 17-10-2020
06:07 ص
أحمد عادل شعبان
كشف أحمد فوزي - حارس الأهلي الأسبق - عن أمر مريب حدث لفريق الكرة بالنادي قبل مواجهة الوداد البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا.
وقال فوزي في تغريدة عبر تويتر: اعتقد ان تعيين سيكازوي لمباراة الغد هو تعيين مريب من الكاف وبيقولوا للوداد احنا عند عهدنا وهنحاول نديلك البطولة دي تعويضا عما حدث العام الماضي .
وأضاف: حتي وان تعين هذا الحكم ده ميديش عذر للاعبينا اذا...الروح والقلب هما المحرك الرئيسي لأي حاجة ...مفيش اعذار... البطولة وبس .
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الاهلى
دورى ابطال افريقيا
الواداد المغربي
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