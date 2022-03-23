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إعفاء.. قرار مفاجئ من «الخطيب» بشأن ثلاثي الأهلي

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إعفاء.. قرار مفاجئ من «الخطيب» بشأن ثلاثي الأهلي

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الخطيب
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الأربعاء، 23-03-2022 11:06 ص

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات ببرنامجه بوكس تو بوكس على فضائية ETC: "إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المشرف على الكرة، يدرس إلغاء نسبة المشاركة في عقود ثلاثي الفريق الأول للموسم الحالي".
وتابع شبانة: "جاء قرار الخطيب بشأن الثلاثي المصاب بدر بانون بمضاعفات فيروس كورونا وعمار حمدي وأكرم توفيق رباط صليبي وتأهيلهما في قطر".
وكشف مصدر مسئول في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس، أن الخطيب تشاور مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بشأن إلغاء نسبة المشاركة تقديرا لدور اللاعبين مع الفريق قبل الإصابة، وأن ماحدث لهم أمر قدري.
وأضاف المصدر أن غياب الثنائي أكرم توفيق وعمار حمدي لمدة تزيد عن 9 أشهر؛ كان أحد أسباب قرار الإعفاء.
 

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