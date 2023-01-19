أحمد فتوح يخرج عن صمته برسالة نارية





نشر أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة له، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

ويعيش فتوح فترة صعبة منذ التصريحات التي أطلقها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والتي أكد فيها أن اللاعب تعاطى مواد مخدرة برفقة زميله عبدالله جمعة.

ونشر فتوح عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة من نفق مظلم وكتب: "حسبي الله في من قال فينا ما ليس فينا، ونسب لنا ما لم نفعل وتجاوز في حقنا، وأنكر ما فعلناه من خير، وكفى بالله شهيدا".

وكان مصدر داخل نادي الزمالك أكد أن فتوح يخوض تدريبات بدنية بمفرده على أن يحدد فيريرا موقفه من العودة للتدريبات الجماعية.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في القمة والمقرر لها مساء السبت المقبل 21 يناير، في إطار منافسات الجولة الـ 14 للدوري الممتاز.



