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صدمة لـ محمد صلاح و نجوم ليفربول بعد وفاة هذا الشخص غارقا في البحر

محمد صلاح
صدمة لـ محمد صلاح و نجوم ليفربول بعد وفاة هذا الشخص غارقا في البحر
 
الخميس، 25-02-2021 08:06 ص أحمد عادل شعبان
يعاني فريق ليفربول من عدة خسائر خلال الفترة الأخيرة مما أبعد الفريق عن المنافسة على الدوري الإنجليزي.

ولاحظ كثيرون تدهور مستوى حارس مرمى الفريق أليسون بيكر مما أثر على النتائج ، ويبدو أن هذا الأمر قد يستمر لفترة أخرى وذلك بعد إعلان غرق والد "بيكر" في البرازيل.

وتلقى حارس ليفربول صدمة كبرى قد تؤثر على مستواه الفترة المقبلة بعدما خرج والده الساعة الخامسة للصيد ثم اختفى وانقطعت أخباره وتبين أنه غرق أثناء الغطس وتم انتشال جثته.

وكان النجم المصري محمد صلاح قد وعد جماهير ليفربول بالقتال من أجل استعادة مستوى الفريق لكن يبدو أن الظروف ليست في صالح الفريق.
 

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