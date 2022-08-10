بعد استقالته.. عصام عبدالفتاح يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة عن هدف الأهلي الملغي

الأربعاء، 10-08-2022
09:32 ص
خرج
عصام عبدالفتاح
، رئيس لجنة الحكام السابق، عن صمته وأطلق قذائفه بعد تقديم استقالته
من اللجنة لاتحاد الكرة المصري،وذلك من خلال مداخلة عبر القناة الأولى مع كريم رمزي
في برنامج رقم 10، والتي جاءت كالتالي:.
قدمت
استقالتي إلى اتحاد الكرة يوم 15 يونيو
تقدمت
باستقالتي حتى يتحمل كلاتنبرج المسئولية الكاملة عن لجنة الحكام
أتمنى
التوفيق لكلاتنبرج في لجنة الحكام وأن يُساهم في تطوير التحكيم المصري
بصفتي
خبير في الفيفا أرى أن هناك أفضل من كلاتنبرج لتطوير التحكيم المصري
أقول
لمن إدعى أن لجنة الحكام تفتقد إلى النزاهة والشفافية "عيب"
حكام
مصر بخير وشرفاء ومحترمين والبعض يضغط عليهم ويدبر ضدهم المؤامرات
كان
بإمكاني الاستمرار في رئاسة لجنة الحكام لكنني لم أرغب في ذلك وتقدمت باستقالتي 15
يونيو
استمعنا
إلى ما حدث في غرفة الفار خلال مباراة الأهلي وفاركو ووجدنا أن محمود عاشور لم يخطئ
في هدف بيرسي تاو
قرار
محمود عاشور بإلغاء هدف الأهلي أمام فاركو صحيح
اتحاد
الكرة تخفيض على وجود محمود عاشور في مباراة بيراميدز وغزل المحلة
تم تعيين
محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة بيراميدز والمحلة على مسئوليتي الشخصية
اتحاد
الكرة رفض الكشف عما دار في غرفة الفار أثناء حالة إلغاء هدف بيرسي تاو
أسندت
مهمة حكم الفيديو لمحمود عاشور في مباراة بيراميدز والمحلة للتأكيد على صحة قراره في
هدف بيرسي تاو
التحكيم
لديه أخطاء لكن ما يحدث معه حاليا ضده تماما
التحكيم
المصري أصبح يملك قاعدة كبيرة من الحكام المميزين
كلاتنبرج
لم يرفض الجلوس معي وشرف له أن يجتمع بي
كلاتنبرج
تحدث معي عبر "واتس آب" وطلب الاجتماع بي يوم الأحد الماضي
أحد
الأشخاص طلب من كلاتنبرج عدم الجلوس معي
تعاملت
مع كلاتنبرج من قبل ولا توجد "كيمياء" بيننا
نجاح
الحكام مع كلاتنبرج سيكون صعبا بسبب بعض الصعوبات أبرزها اللغة والوقت
اللي
بيفهموا في التحكيم وعندهم ضمير وأمانة هيقولوا من اللي طور التحكيم في مصر