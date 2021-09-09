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بعد إقالته.. حسام البدري يطالب بهذا الأمر بشكل عاجل

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حسام البدري
Native
الخميس، 09-09-2021 07:07 م

توجه أنيس الشعلاني مخطط أحمال منتخب مصر السابق الى مقر اتحاد الكرة لتسليم المتعلقات والعهدة الخاصة بالجهاز الفني بقيادة حسام البدري، لمسئولي الاتحاد، بعد قرار توجيه الشكر للجهاز الفني في الساعات الماضية.
وسلم الشعلاني كافة المتعلقات الخاصة بالجهاز الفني وتشمل "أجهزة القياس البدني، أجهزة الاستعدادت والاحماءات، وإخلاء طرف الجهاز الفني السابق من أي متعلقات.
وأكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن حسام البدري هو الذي طالب بتسريع الإجراءات لكي لا يتعطل الجهاز الفني الجديد على هذه المعدات، وتسيير العمل بشكل طبيعي.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن تعيين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة المنتخب الأول خلال تصفيات كأس العالم 2022 بعد إقالة حسام البدري.
ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة منتخب ليبيا، ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم أيام 9 و12 أكتوبر المقبل.
 

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