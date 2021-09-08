في 7 معلومات.. مالا تعرفه عن كارلوس كيروش مدرب المنتخب الجديد؟

الأربعاء، 08-09-2021
04:01 م
اعلن الاتحاد المص
ري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، تعيين كارلوس كيروش
مديرا فنيا لـ منتخب مص
ر لكرة القدم خلفا لـ حسام البدري.
ولكن السؤال هو.. من كارلوس كيروش
المدير الفني الجديد خاصة مع قرب خوض المنتخب لمباريات هامه ومص
يرية في التصفيات المؤهلة لـ كاس العالم قطر 2022.
معلومات عن كارلوس كيروش
1- كارولوس كيروش هو مدرب برتغالي من مواليد 1 مارس 1953
2- بدأ التدريب كمدرب مساعد في فرق ايستوريل بريا البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وأصبح مدريا فنيا عقب ذلك
3- قاد كل من فرق أوليجيش لشبونه، بيلينينسي، سبورتنج لشبونة، نيويورك متروستار، ناجويا غرامبوس
4- تولي منصب المدرب المساعد لـ فريق مانشستر يونايتد
5 - في موسمة 2008 تولي منصب المدير الفني لمنتخب البرتغال
6 - في موسم 2011 قاد منتخب ايران وقدم استقالته عقب الهزيمة في نصف نهائي كاس اسيا امام اليابان 3-0 في موسم 2019
وقرر الاتحاد المص
ري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، في اجتماعه الممتد، تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي: البرتغالي كارلوس كيروش
مديرا فنيا، وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.
ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل، ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل.
وسيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.