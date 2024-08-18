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مفاجأة.. ماذا طلبت أسرة ضحية أحمد فتوح من أجل التنازل؟

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الأحد، 18-08-2024 01:26 م


صرح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن شرط أسرة الشخص المتوفي، إثر حادث سير مروع لنجم نادي الزمالك أحمد فتوح للتصالح وذلك وسط مساعي لحل الأزمة بشكل ودي بينه وبين أسرة المتوفي التي يقودها مرتضى منصور.

 

وقال مرتضى عبر حسابه على موقع فيسبوك : " الحمد لله يارب تكمل علي خير أسرة المرحوم بإذن الله السيد الشوبكي اشترطت للتصالح والتسامح أن يعتذر علانية المدعو أحمد سالم  لأنه أساء للمرحوم واتهمه بالرعونة كذبا.

 

وأضاف : "وان تنشر لجنة العار نعي رسمي باسم نادي الزمالك لأن اللجنة تجاهلت تقديم واجب العزاء لأسرة المرحوم فاضطر المتحدث الرسمي أن يقدم اعتذارا لأسرة المرحوم عن تصريحاته الاستفزازية التي أساءت للمرحوم، مضيفاً إن رضخت اللجنة لشرط أسرة المرحوم للتصالح ونشرت نعي متأخر جدا جدا.

 

واستكمل "واليوم الأحد بناء على طلب الأسرة المحترمة يتوجه وفد من لاعبي الزمالك وبعض الإداريين إلى حي فيلمنج بالإسكندرية لتقديم واجب العزاء المتأخر، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا

مشيراً :"وفي المساء ان شاء الله يتم عقد جلسة الصلح بحضور أسرة أحمد فتوح وأسرة المرحوم".

 

وأكد مرتضى أن كل ما نشر من أن أسرة المرحوم السيد الشبكي تقاضت مبلغ 15 مليون جنيه فدية هو خبر كاذب ولا أساس له من الصحة، فكفى إطلاق شائعات تسيء لعائلة المتوفي وتسئ ايضا للموقف القانوني لفتوح.

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