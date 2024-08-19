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"إذا أتتك مذمتي من ناقص".. تعليق صادم من متحدث الزمالك بعد أزمة تصريحاته

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الإثنين، 19-08-2024 11:08 ص

 

وجه أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، رسالة قوية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد الهجوم الذي تعرض له بشأن تصريحاته حول أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأخيرة.

وكتب أحمد سالم عبر صفحته الشخصية: "وَإِذا أَتَتكَ مَذَمَّتي مِن ناقِصٍ فَهِيَ الشَهادَةُ لي بِأَنِّيَ كامِلُ".

كان سالم تحدث عن الأزمة في إحدى البرامج التلفزيونية عبر قناة (إم بي سي مصر 2) قائلا: " شهود العيان أكدوا إن أمين الشرطة كان بيعدي الشارع برعونة وفتوح حاول تفاديه لكن حدث الاصطدام.. والحادث بيتكرر قدام عينه كل ثانية".

وعاد سالم واعتذر عن تصريحاته بعد انتقادات وجهت له وكتب على حسابه: "في معرض سؤال أحد الإعلاميين لي عن موقف فتوح ، قلت أنه ووفقا لمصادرنا في حالة نفسية سيئة جدا و يري الحادث أمام عينيه في كل لحظة وأنه قال أنه كان يقود سيارته في الطريق السريع وفوجيء بعبور الشهيد بشكل مفاجيء أمامه (بشكل فيه رعونة) والمقصود هنا هو سوء التصرف بعبور الطريق في الليل من غير الأماكن المخصصة لذلك، وهو ما يتسبب في الكثير من الخسائر في الأرواح، كذلك القيادة بما يتجاوز السرعة المقررة قانونا يعتبر رعونة في القيادة".

وقبل ساعات، كتب مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية منذ ساعات قليلة: ""الحمد لله يارب تكمل على خير أسرة المرحوم بإذن الله السيد الشوبكي، اشترطت للتصالح والتسامح أن يعتذر علانية المدعو أحمد سالم، لأنه أساء للمرحوم واتهمه بالرعونة".

جدير بالذكر أن النيابة العامة قررت إحالة اللاعب أحمد فتوح، إلى محكمة الجنايات، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي مخدر الحشيش، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

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