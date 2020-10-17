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3 تحديات تواجه "موسيمانى" قبل موقعة الوداد

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مدرب
 
السبت، 17-10-2020 01:58 م محمد عبد الحارس

يدخل الجنوب أفريقي موسيماني مدرب الأهلى، تحدى من نوع جديد الليلة، داخل ادغال القارة السمراء.  
فيحل الأهلى ضيفا ثقيلا على نظيره الوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم فى إطار مباريات نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.  
موسيماني يواجه لقاء اليوم العديد من التحديات لعل من أبرزها :-
1- الثأر من فريق الوداد الذى أطاح به 3 مرات من بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الثلاث نسخ الماضية للبطولة خلال قيادته لفريق ماميلودي صنداونز.
وتقابل موسيماني في 10 مواجهات سابقة مع الوداد، فاز في 3 مباريات، وخسر 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما، سجل فريقه 8 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف.
ويخشى "موسيماني" من عامل الأرض، خاصة وأن اللقاء يقام على استاد المركب الرياضي محمد الخامس، وهو ما يرجح كفة الفريق المغربي على المارد الأحمر. 
ويأمل الجنوب أفريقي فى العودة من المغرب بنتيجة إيجابية، تجعله قريب من التاهل فى مباراة الإياب والمقرر لها 23 أكتوبر الجاري.
2- الغيابات 
تمثل الغيابات العديدة في صفوف الأهلي، صداع مزمن فى رأس  تحديا كبيرا للمدرب الجنوب إفريقي في مباراة الغد ضد الوداد المغربي، حيث يفقد الفريق جهود محمود كهربا ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير.
3- استمرار سلسلة اللاهزيمة
ويسعى مدرب الشيطاني الحمر، للحفاظ على سلسلة اللاهزيمة مع الأهلي، حيث خاض 3 مباريات مع الفريق منذ توليه المسئولية، ونجح في الفوز على المقاولون العرب 1-0 وانبي 3-0 وتعادل مع بيراميدز سلبيا ويسعي لمواصلة نتائجه الجيدة.
 

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