أول تعليق من رمضان صبحي بعد رفع الإيقاف عنه





رفعت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات الإيقاف عن رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" صورة له، وعلق: "الحمد لله دائمًا وأبدًا".

وجاء ذلك القرار بعد خضوع اللاعب لجلستي استماع أمام لجنة مكافحة المنشطات، واستغرقت كل جلسة ما يقرب من 11 ساعة.

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد أصدرت قرارا بإيقاف رمضان صبحي، عقب ثبوت إيجابية عينة المنشطات التي خضع لها.

ويحق الآن لرمضان صبحي أن يشارك مع بيراميدز أمام الأهلي، في المباراة التي تقام يوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2024، ضمن مواجهات الجولة 31 بالدوري المصري الممتاز.