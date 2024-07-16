الثلاثاء 16 يوليه 2024
توقيت مصر 17:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يعاود الصعود من جديد ويسجل هذا الرقم

"زوجي بيخوني ومفيش بينا أي علاقة زوجية".. عضوة بالفتوى تفاجئها بالرد

أحمد شوبير يفجر مفاجأة في قائمة الأهلي أمام مودرن سبورت

"استضافوه وأكرموه".. شاهد لحظة النطق بإعدام قاتل المصريين الثلاثة في قطر

فيديو.. والدة شيماء جمال تحتفل بحكم إعدام زوج ابنتها بذبح عجل

السعودية تعلن إعدام خادمة إثيوبية ارتكبت جريمة مروعة

بعد أيام.. وقف انقطاع الكهرباء نهائياً في هذا الموعد

كواليس تنازل جنة عليوة عن القضية ضد شهد سعيد ومسامحتها

مقدمة حفل تخرج بجامعة جنوب الوادي تهين طالبة أمام الجميع.. شاهد ما حدث

تطلب الخلع: عايزني عريانة طول الوقت وبيطلب حاجات صعب اعملها

تغريدة غامضة من فرج عامر تثير الجدل.. ماذا يقصد؟

فرج
ا
الثلاثاء، 16-07-2024 11:29 ص

 

شارك المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة خاصة إلى متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

وكتب فرج عامر:"الاختلاف في الرأي.. لا يعني أن أحدنا على صواب والآخر على خطأ.. الفريق في الملعب لن يحرز أي هدف.. إذا لعب كل لاعب بمفرده".

 

من جانب آخر، كتب المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً بشأن عمر مرموش، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

وقال فرج عامر: "عمر مرموش مطلوب في البريمير ليج وبالأخص في توتنهام، المشكلة هي ثمن اللاعب لأن المطلوب 45 مليون جنيه إسترليني من ناديه فرانكفورت الألماني (دوري البوندز ليجا)".

إقرأ ايضا

شوبير

أحمد شوبير يفجر مفاجأة في قائمة الأهلي أمام مودرن سبورت

رضا عبدعال

"لازم يمشي".. تعليق مفاجئ من رضا عبدالعال على تعادل الزمالك مع بلدية المحلة

الشناوي

محمد الشناوي يقرر الرحيل من الأهلي إلى الدوري السعودي

أخبار متعلقة

رضا عبدعال

"لازم يمشي".. تعليق مفاجئ من رضا عبدالعال على تعادل الزمالك مع بلدية المحلة

2024_4_20_17_33_34_499

ميدو يفتح النار: وصلنا لمرحلة لا يجب فيها السكوت

66832b2142360466414b8708

شاهد.. رونالدو ينهار من البكاء بعد إهدار ركلة جزاء

19_2018-636572725498167431-816

تصعيد مفاجئ من نادي الزمالك ضد ثروت سويلم

Capture

ميدو يفتح النار على سيد عبدالحفيظ: "وريني نفسك جامد ولا لأ"

2024-05-19T181521Z_165670075_UP1EK5J1EPI07_RTRMADP_3_SOCCER-AFRICA-REPORT

رسمياً.. فرض 5 عقوبات على الزمالك بسبب عدم خوض لقاء الأهلي