تغريدة غامضة من فرج عامر تثير الجدل.. ماذا يقصد؟





شارك المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة خاصة إلى متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب فرج عامر:"الاختلاف في الرأي.. لا يعني أن أحدنا على صواب والآخر على خطأ.. الفريق في الملعب لن يحرز أي هدف.. إذا لعب كل لاعب بمفرده".

من جانب آخر، كتب المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً بشأن عمر مرموش، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال فرج عامر: "عمر مرموش مطلوب في البريمير ليج وبالأخص في توتنهام، المشكلة هي ثمن اللاعب لأن المطلوب 45 مليون جنيه إسترليني من ناديه فرانكفورت الألماني (دوري البوندز ليجا)".