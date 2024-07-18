"ابني دخل عليّ غرفتي وشافني".. ميدو يكشف سبب توبته عن ارتكاب معصية كبيرة

كشف أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر ونادي
الزمالك السابق، السبب وراء توقفه عن تناول المشروبات الكحولية
"الخمور"، ومن ساعده في هذا الأمر.
وقال ميدو في تصريحات عبر "بودكاست
23": "كنت أشاهد التلفزيون في غرفتي، ودخل علي ابني رفقة زملائه، ولم
أكن في كامل وعي في ذلك الوقت بسبب شربي للخمر، وهو ما أخجلني كثيراً".
وأضاف: "في اليوم التالي اجتمعت مع
أولادي، وقررت عدم شرب الخمر مرة أخرى، وطلبت من أفراد أسرتي مساعدتي".
وتابع: "توقفت عن شرب الخمر منذ 7 أشهر،
وفي بداية أيام التعافي، أخذت زوجتي وذهبت إلى مكة لعمل عمرة".
وواصل: "قررت عدم قضاء إجازة العيد مع
أصدقائي في البحر، لإنني أعرف جيدًا أنني سأشرب إذا ذهبت".
واختتم ميدو تصريحاته: "زوجتي يسرا
ساعدتني كثيراً في التوقف عن شرب الخمر، ودائماً تشجعني على الصلاة والتدريب
والأكل الصحي".