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"ابني دخل عليّ غرفتي وشافني".. ميدو يكشف سبب توبته عن ارتكاب معصية كبيرة

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الخميس، 18-07-2024 10:42 ص


 

كشف أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، السبب وراء توقفه عن تناول المشروبات الكحولية "الخمور"، ومن ساعده في هذا الأمر.

وقال ميدو في تصريحات عبر "بودكاست 23": "كنت أشاهد التلفزيون في غرفتي، ودخل علي ابني رفقة زملائه، ولم أكن في كامل وعي في ذلك الوقت بسبب شربي للخمر، وهو ما أخجلني كثيراً".

وأضاف: "في اليوم التالي اجتمعت مع أولادي، وقررت عدم شرب الخمر مرة أخرى، وطلبت من أفراد أسرتي مساعدتي".

وتابع: "توقفت عن شرب الخمر منذ 7 أشهر، وفي بداية أيام التعافي، أخذت زوجتي وذهبت إلى مكة لعمل عمرة".

وواصل: "قررت عدم قضاء إجازة العيد مع أصدقائي في البحر، لإنني أعرف جيدًا أنني سأشرب إذا ذهبت".

واختتم ميدو تصريحاته: "زوجتي يسرا ساعدتني كثيراً في التوقف عن شرب الخمر، ودائماً تشجعني على الصلاة والتدريب والأكل الصحي".

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