الخميس 18 يوليه 2024
توقيت مصر 16:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالبنوك

فنانة شهيرة: وقفت الغناء منذ حرب غزة وربنا هيغضب علينا

300 فيديو جنسي مع نساء أحياء وأموات.. أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع بعد تنحي فريق الدفاع

لإشباع شهوته المريضة.. قرار عاجل ضد المتهم بتصوير الفتيات داخل مول كايرو فيستيفال

ماذا قالت طبيبة المراغة بعد لقاء المحافظ؟

"ابني دخل عليّ غرفتي وشافني".. ميدو يكشف سبب توبته عن ارتكاب معصية كبيرة

من هو لاعب بلدية المحلة نجل وزير الشباب والرياضة؟

خطوبة ابنة محمد هنيدي والجمهور يشيد بملابسها المحتشمة

رسمياً.. الحكومة تعلن وقف خطة قطع الكهرباء

كامل الوزير: الدولار سينخفض إلى 25 جنيهاً

من هو لاعب بلدية المحلة نجل وزير الشباب والرياضة؟

2024_7_17_21_31_2_512
ا
الخميس، 18-07-2024 09:57 ص

 

يتساءل جماهير الكرة المصرية عن مستوى اللاعب مصطفى أشرف صبحي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، في ظل عدم ظهوره بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة.

وكان أشرف صبحي أعلن في جلسة مع الصحفيين بمركز التعليم المدني بالجزيرة تواجد نجله في صفوف فريق بلدية المحلة، مشيراً إلى أنه لم يفكر في مساعدته من أجل انتقاله إلى صفوف الأهلي أو الزمالك.

 

قال أشرف صبحي: "ابني بيلعب في بلدية المحلة دون واسطة، وكان بيلعب في طلائع الجيش ثم انتقل إلى فيوتشر، ثم رحل إلى بلدية المحلة معارًا".

 

ونعرض في السطور التالية معلومات عن مصطفى أشرف نجل وزير الشباب والرياضة:

 

-مواليد 16 مايو 2001.

 

-يلعب في مركز الظهير الأيمن.

 

- بدأ مشواره في فريق طلائع الجيش

 

- لعب في فريق مودرن فيوتشر (قبل تغيير مسماه إلى مودرن سبورت) تحت 23 عامًا.

 

- وبحسب ترانسفير ماركت انضم إلى صفوف البلدية مقابل 25 ألف يورو.

 

ويحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، جمعها من الفوز في 6 والتعادل في مثلهم، بينما تلقي الفريق الهزيمة في 18 مباراة.

إقرأ ايضا

2024_3_20_20_29_36_915

"ابني دخل عليّ غرفتي وشافني".. ميدو يكشف سبب توبته عن ارتكاب معصية كبيرة

451393923_1083821633108324_1361882284609058438_n

أول تعليق من رمضان صبحي بعد رفع الإيقاف عنه

Capture

بصورة مثيرة معه.. زوجة إمام عاشور تحتفل بفوز الأهلي على مودرن سبورت

أخبار متعلقة

451393923_1083821633108324_1361882284609058438_n

أول تعليق من رمضان صبحي بعد رفع الإيقاف عنه

فرج

تغريدة غامضة من فرج عامر تثير الجدل.. ماذا يقصد؟

رضا عبدعال

"لازم يمشي".. تعليق مفاجئ من رضا عبدالعال على تعادل الزمالك مع بلدية المحلة

2024_4_20_17_33_34_499

ميدو يفتح النار: وصلنا لمرحلة لا يجب فيها السكوت

66832b2142360466414b8708

شاهد.. رونالدو ينهار من البكاء بعد إهدار ركلة جزاء

19_2018-636572725498167431-816

تصعيد مفاجئ من نادي الزمالك ضد ثروت سويلم