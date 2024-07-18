من هو لاعب بلدية المحلة نجل وزير الشباب والرياضة؟





يتساءل جماهير الكرة المصرية عن مستوى اللاعب مصطفى أشرف صبحي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، في ظل عدم ظهوره بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة.

وكان أشرف صبحي أعلن في جلسة مع الصحفيين بمركز التعليم المدني بالجزيرة تواجد نجله في صفوف فريق بلدية المحلة، مشيراً إلى أنه لم يفكر في مساعدته من أجل انتقاله إلى صفوف الأهلي أو الزمالك.

قال أشرف صبحي: "ابني بيلعب في بلدية المحلة دون واسطة، وكان بيلعب في طلائع الجيش ثم انتقل إلى فيوتشر، ثم رحل إلى بلدية المحلة معارًا".

ونعرض في السطور التالية معلومات عن مصطفى أشرف نجل وزير الشباب والرياضة:

-مواليد 16 مايو 2001.

-يلعب في مركز الظهير الأيمن.

- بدأ مشواره في فريق طلائع الجيش

- لعب في فريق مودرن فيوتشر (قبل تغيير مسماه إلى مودرن سبورت) تحت 23 عامًا.

- وبحسب ترانسفير ماركت انضم إلى صفوف البلدية مقابل 25 ألف يورو.

ويحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، جمعها من الفوز في 6 والتعادل في مثلهم، بينما تلقي الفريق الهزيمة في 18 مباراة.