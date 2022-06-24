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بركات: إيهاب جلال اتظلم وأنا بعتذر له.. ولكن الموضوع خطأ من البداية

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الجمعة، 24-06-2022 01:12 ص

تحدث محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، عن تراجع ترتيب المنتخب الوطني في التصنيف العالمي.
وأكد بركات عبر برنامجه "الريمونتادا" على قناة "المحور": "كان من الطبيعي تراجع منتخب مصر  بعد خسارته أمام إثيوبيا ولكن أنا سأتحدث بصراحة".
وأضاف: "إيهاب جلال اتظلم لأنه مدرب جيد ومحترم ولا يوجد مدرب يتم الحكم عليه من توقف وحيد، ولكن الموضوع من البداية كان خاطئا وكان هناك استعجال".
وتابع: "أنا بتأسف لإيهاب جلال كعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ولكن الموضوع من البداية كان خاطئا".
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر لايهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول بعد اخفاقاته مع الفراعنة خلال قيادته لثلاث مباريات.
وقال حازم امام خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر اتحاد الكرة، أن كيروش شخصية مميزة وكنت أحبه، ولم اتحدث معه منذ رحيله ولكن ندرس عودته.
وأضاف امام، يوجد العديد من الاسماء التي يتم دراستها في الايام الحالية لتولي الادارة الفنية لمنتخب مصر خلفاََ لإيهاب جلال.
 

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