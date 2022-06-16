شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. ويكشف مفاجأة عن البديل

الخميس، 16-06-2022
01:27 م
كشف الإعلامي أحمد شوبير
، عن
مصير إيهاب جلال المدير الفني القادم لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال شوبير
في تصريحات
إذاعية: "الاتجاه هو توجيه الشكر إلى إيهاب جلال، والإعلان عن التحرك للتعاقد
مع مدير فني أجنبي".
وأضاف: "حازم إمام يحاول
إقناع كارلوس كيروش
بالعودة من جديد لقيادة منتخب مصر، وحال الرفض سيكون الاتجاه
نحو التفاوض بقوة مع الفرنسي باتريس بوميل".
واختتم: "قد يقنع حازم
إمام كارلوس كيروش
بالعمل من خارج مقر اتحاد الكرة
، وذلك من أجل إقناعه بالعودة من
جديد لقيادة منتخب مصر".