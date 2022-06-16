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شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. ويكشف مفاجأة عن البديل

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شوبير
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الخميس، 16-06-2022 01:27 م


كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير إيهاب جلال المدير الفني القادم لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الاتجاه هو توجيه الشكر إلى إيهاب جلال، والإعلان عن التحرك للتعاقد مع مدير فني أجنبي".
وأضاف: "حازم إمام يحاول إقناع كارلوس كيروش بالعودة من جديد لقيادة منتخب مصر، وحال الرفض سيكون الاتجاه نحو التفاوض بقوة مع الفرنسي باتريس بوميل".
واختتم: "قد يقنع حازم إمام كارلوس كيروش بالعمل من خارج مقر اتحاد الكرة، وذلك من أجل إقناعه بالعودة من جديد لقيادة منتخب مصر".
 

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