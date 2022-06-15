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والدة إيهاب جلال ترفض أخذ الدواء .. ومدحت شلبي يوجه لها رسالة مؤثرة

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والدة إيهاب جلال ترفض أخذ الدواء .. ومدحت شلبي يوجه لها رسالة مؤثرة

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إيهاب جلال
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الأربعاء، 15-06-2022 12:39 م

وجّه الإعلامي مدحت شلبي، رسالة مؤثرة إلى والدة إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد أن صرح حمد إبراهيم بأن والدته رفضت تأخذ الدواء بعد أنباء إقالته وتصريحات جمال علام، رئيس اتحاد الكرة ضده.
وقال مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “أون تايم سبورتس2”: "عندما تحدثت عن إيهاب جلال، لم أكن أقصد التقليل من شأنه أو الإهانة على الإطلاق، وسمعنا من حمد إبراهيم، مساعده السابق لسنوات طويلة، أن والدة إيهاب، امتنعت عن تناول الدواء، وأنا بقولها ليه؟ لم يحدث شيء على الإطلاق".
وتابع: “أرجو من والدة إيهاب جلال، وأنا أعرفها جيدًا ربما من خلال التليفونات، أولًا حضرتك لازم تبقي عارفة إن كرة القدم فيها كتير من المتغيرات ولا تسير على منوال واحد، مرة فوق ومرة تحت، ولكن عندما تحدث أمور إنتي زعلانة منها لا تضعي في اعتبارك أنها نهاية الكون أو نهاية الأمر”.
يذكر أن المنتخب الوطني قد خسر من نظيره كوريا الجنوبية برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ظهر أمس.
 

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