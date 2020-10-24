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بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتيد وتشيلسي في الدوري

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مان
 
السبت، 24-10-2020 06:36 م أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع المباريات الهامة في العالم. 

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتيد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي. 

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