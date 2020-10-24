السبت 24 أكتوبر 2020
توقيت مصر 17:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة الأمير الحاج عبدالعظيم عن عمر 38 عامًا

تفاصيل صادمة.. شرطي كويتي يحاول قتل أمه بسبب حلم !

صدمة.. عودة طفل للحياة بعد 6 ساعات من وضعه في ثلاجة الموتى

اشتباه في إصابة رئيس عربي بفيروس كورونا

بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري

دعوة عاجلة من الاتحاد الأوروبي بشأن سد النهضة

صادم.. اعرف سعر إطلالة زوجة السقا في الجونة

إقالة معاون وزير القوى العاملة بسبب «الإساءة» للكويت

عمرو دياب يصدم جمهوره بلوك غريب

مشاجرات وإطلاق الأعيرة النارية توقف انتخابات مجلس النواب

ADS
 

بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري

برشلونة وريال مدريد
برشلونة
 
السبت، 24-10-2020 03:55 م أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع المباريات المهمة في العالم.

ويقدم لكم اليوم بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد في إطار منافسات الجولة السابعة في الدوري الإسباني.

شاهد من هنا
 

إقرأ ايضا

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي

البرازيل تحت رادار المنتخب قبل المباراة المنتظرة

برشلونة وريال مدريد

شوط أول مثير بين برشلونة وريال مدريد (تفاصيل)

107

سموحة يطلب استعارة رباعى الأهلى

أخبار متعلقة

219150

التشكيل المتوقع لكلاسيكو الأرض

برشلونة وريال مدريد

برشلونه يعلن القائمة النهائية لمواجهة ريال مدريد

215608

بالأسماء.. "زيدان" يحسم صفقات ريال مدريد

5f807524421aa94b557df9e3

بث مباشر.. مباراة تونس والسودان

الزمالك ووادي دجلة

بث مباشر.. مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري

213420

إدارة برشلونة فى ورطة