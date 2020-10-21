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افتح قلبك
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قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
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بث مباشر.. ليفربول وأياكس في دوري أبطال اوروبا
ليفربول
الأربعاء، 21-10-2020
08:33 م
أحمد سالم
يقدم موقع المصريون
بث مباشر
ل
مباراة ليفربول
وأياكس أمستردام في دور المحموعات من دوري أبطال اوروبا.
شاهد البث
من هنا
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بث مباشر
دورى الابطال
مباراة ليفربول
ليفربول واياكس
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