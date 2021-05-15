بث مباشر.. مباراة الأهلي و صن داونز في ربع نهائي أبطال إفريقيا

السبت، 15-05-2021
07:42 م
المصريون
يقدم موقع المصريون، بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة
الأهلي وصن داونز
في دوري أبطال إفريقيا
، حيث يلتقي الأهلي وصن داونز
في أصعب مواجهات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
.
ويلتقي بطلا مصر وجنوب إفريقيا، في صراع من العيار الثقيل، في ذهاب دور الثمانية، ويطمح الثنائي لقطع تذكرة التأهل إلى دور نصف النهائي.
ويسعى فريق الأهلي، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة
اليوم، ضد صن داونز
، من أجل خوض مباراة
الإياب يوم السبت المقبل، بأريحية شديدة، خاصة أن منافسه الجنوب إفريقي يصر على خوضها عصرا.
شاهد المباراة
من هنا:
https://www.facebook.com/watch/live/?v=897000140866774&ref=search