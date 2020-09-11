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بث مباشر.. مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

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الاهلي والاسماعيلي
الجمعة، 11-09-2020 08:20 م أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع الأحداث الرياضية الهامة. 

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز. 

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