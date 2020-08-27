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بث مباشر.. مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري الممتاز

الزمالك والمقاولون
الزمااك والمقاولون
 
الخميس، 27-08-2020 08:39 م أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع الأحداث الهامة في العالم. 

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري الممتاز. 

شاهد البث المباشر من هنا
 

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