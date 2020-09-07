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بالفيديو.. ظهور مثير لميسي في تدريبات برشلونة

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بالفيديو.. ظهور مثير لميسي في تدريبات برشلونة
 
الإثنين، 07-09-2020 05:54 م الطيب حسين
أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، قضية أثارت جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، وعاد إلى تدريبات فريقه في ظهور مثير.

عاد ليو اليوم إلى تدريبات فريقه لأول مرة منذ طلبه الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني العريق الشهر الماضي.

ولم يحضر ميسي الكشف عن فيروس كورونا قبل ثمانية أيام وغاب عن كل الجلسات التالية استعدادا لبداية الموسم بعدما أرسل مذكرة رسمية للنادي يطلب فيها الرحيل.

لكن هداف برشلونة التاريخي ظهر في مقر التدريبات قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم الاثنين، وهو الأول له مع المدرب الجديد رونالد كومان بعد خضوعه للكشف عن فيروس كورونا في منزله أمس الأحد.

وقال ميسي البالغ عمره 33 عاما في مقابلة مع موقع غول العالمي الجمعة الماضية إنه مستمر مع برشلونة في الموسم المقبل إذ لم يرغب في رفع دعوى قضائية بشأن بند فسخ التعاقد ضد الفريق الذي أمضى معه كل مسيرته الاحترافية.


وذكر اللاعب الأرجنتيني في مذكرته إلى النادي أنه حر في الرحيل بدون دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ التعاقد.

غير أن برشلونة ورابطة الدوري الإسباني أكدا أن هذا البند لم يعد ذات صلة وأن الوسيلة الوحيدة لرحيل ميسي هي دفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.


ويستطيع ميسي الرحيل مجانا عن برشلونة في يونيو المقبل إلا إذا وقع عقدا جديدا مع برشلونة.

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