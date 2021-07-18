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بالأسماء.. ليفربول «صلاح» يُطيح بـ 11 لاعبًا

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صلاح
Native
الأحد، 18-07-2021 11:36 ص

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي سيصفي قائمته من عدد كبير من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة “ ذا أثلتيك" البريطانية، أن 9 لاعبين يستعدون للمغادرة عن ليفربول  بعد موافقة الألماني يورجن كلوب.
وأشارت الصحيفة أن اللاعبين الذين سيغادرون ليفربول هم ماركو جرويتش وهاري ويلسون ونات فيليبس ونيكو ويليامز وشي أوجو ولوريس كاريوس وديفوك أوريجي وشيردان شاكيري وتايو أوونيي.
وأشارت الصحيفة أنه برغم أداء نات فيليبس الجيد الموسم الماضي، وتعويضه لغياب فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب، إلا أنه ليس له مكانًا في قائمة ليفربول للموسم المقبل، بعد التعاقد مع الفرنسي إبراهيم كوناتي.
وأشارت الصحيفة أن جرويتش وهاري ويلسون قد يغادران أيضًا إذا تلقى النادي عروضًا جيدة ومناسبة لهم.
يذكر أن محمد صلاح رُبط بحسب التقارير الصحفية بالرحيل عن ليفربول الإنجليزي، وسط اهتمام من ريال مدريد الإسباني بضمه.
 

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