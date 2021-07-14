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صلاح يعلن شرطه لتجديد عقده مع ليفربول

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صلاح
Native
الأربعاء، 14-07-2021 12:43 ص

صرح النجم محمد صلاح لاعب ليفر بول الإنجليزي، علانية لوسائل الإعلام الإسبانية ترحيبه باللعب لبرشلونة أو ريال مدريد، وصنف الإعلام الإنجليزي ذلك الأمر على أنه مجرد ورقة ضغط على إدارة الريدز لتجديد عقده.
وينتهي عقد محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي بنهاية موسم 2022-2023، وبدأ الحديث منذ بداية هذا العام بالفعل عن تجديد عقده مع الريدز.
وكان فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق بشبكة “ سكاي سبورتس” في تصريحات لشبكة “ أنفيلد رود” أن نادي ليفربول بدأ بالفعل المفاوضات لتجديد عقد صلاح.
وأشار رومانو إلى أنه لا يوجد أي تقدم في المفاوضات حتى الآن بين الطرفين، ولم تصل للمحطات الأخيرة".
طلبات صلاح بسيطة من أجل تجديد عقده، وهي الحصول على أعلى راتب في الفريق كما هو الآن، وزيادة ذلك الراتب، والذي يُعد أقل بكثير من رواتب لاعبين في كبار الفرق الأخرى، فهو يرى أن مجهوداته مع الفريق تستحق ذلك.
محمد صلاح الذي استطاع الفوز بالحذاء الذهبي الإنجليزي مرتين، وقاد الريدز لتحقيق دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكان السبب الأول في تأهل فريقه لدوري الأبطال، يرى أنه يستحق ذلك، وما قدمه بالفعل خير دليل.
وتشير التقارير الصحفية إلى أن ليفربول متأنٍ في مسألة تجديد عقد صلاح، لأنه يعي بأن اللاعب في عامه التاسع والعشرين، وتجديد عقده بزيادة راتبه لن يكون أمرًا جيدًا، لذا فإن النادي سيكون متفتحًا لفكرة بيعه، مع تعويضه بأي من اللاعبين الذين ارتبط بهم النادي في الميركاتو الصيفي الحالي، على رأسهم دومينيكو بيراردي مهاجم منتخب إيطاليا وفريق ساسولو.
 

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