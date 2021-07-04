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من هي الفتاة صاحبة الصور المثيرة مع محمد صلاح؟

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الأحد، 04-07-2021 11:48 ص

أثارت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للنجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مع فتاة حسناء بملابس رياضية داخل إحدى الصالات الرياضية.
وكشف البعض عن هوية الفتاة مشيرين إلى أنها النجمة الإنجليزية ديانا أوبال ذات الأصول الهندية والحاصلة على لقب ملكة جمال الهند فى إنجلترا عام 2012.
واتضح أن "أوبال" نشرت الصور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت عليها بالقول : “في الصالة الرياضية مع أفضل لاعب كرة قدم في العالم”.
يذكر أن قائمة منتخب مصر الأولمبي يوم الجمعة، المكونة من 22 لاعبا للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية،خلت من اسم الدولي صلاح البالغ 29 عاما بعد رفض “الريدز” التخلي عنه في فترة الأولمبياد.



 

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