الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:06 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

بالأسماء .. قائمة الرجاء ترتفع لـ 14 لاعبا بدون كورونا

ارشيف
ارشيف
 
الخميس، 29-10-2020 02:12 م محمد عبد الحارس
ارتفعت قائمة فريق الرجاء المغربي لـ 14 لاعبا، قبل ساعات من السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وفقا لما أعلنته تقارير مغربية.
وذكرت صحيفة "لو 360 سبورت" المغربية، أن قائمة الرجاء ارتفعت إلى 14 لاعبا من أصل 24 لاعبا، وذلك بعد تعافي 4 لاعبين مؤخرا من فيروس كورونا.
وأضافت الصحيفة، أن قائمة الرجاء حاليا تضم 14 لاعبا حال إقامة المباراة في موعدها، بغض النظر على جاهزيتهم البدنية والنفسية: وجاء القائمة وفقا للصحيفة المغربية:
حراسة المرمى: أمير الحداوي
خط الدفاع: فابريس نجاه - بدر بانون -سندر الورفلي - عبد الإله مدكور - إلياس الحداد - عبد الرحيم شاكير.
خط الوسط: محمد زريدة - فابريس نجوما - زكرياء الوردي - عبد الإله الحافيظي. خط الهجوم: ملانجو - أيوب نناح - أنس جبرون.
 

إقرأ ايضا

أحمد فتحي

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

الأهلي

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

موعد والقنوات الناقلة ليفربول أمام وست هام

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

أخبار متعلقة

فيروس كورونا

الرجاء المغربي يعلن تعافي 4 لاعبين من كورونا قبل مواجهة الزمالك

ارشيف

الرجاء المغربى فى ورطة قبل مواجهة الزمالك

فيروس كورونا

الرجاء المغربي يعلن شفاء أحد لاعبيه من كورونا

ارشيف

خبر صادم للزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربى

ارشيف

"كاف" يجرى قرعة نهائى دورى الأبطال

received_357762265661664

خبر سار لجماهير الزمالك قبل موقعة الرجاء