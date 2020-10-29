بالأسماء .. قائمة الرجاء ترتفع لـ 14 لاعبا بدون كورونا

الخميس، 29-10-2020
02:12 م
محمد عبد الحارس
ارتفعت قائمة فريق الرجاء
المغربي لـ 14 لاعبا، قبل ساعات من السفر
إلى القاهرة لمواجهة الزمالك
، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا
، وفقا لما أعلنته تقارير مغربية.
وذكرت صحيفة "لو 360 سبورت" المغربية، أن قائمة الرجاء
ارتفعت إلى 14 لاعبا من أصل 24 لاعبا، وذلك بعد تعافي 4 لاعبين مؤخرا من فيروس كورونا
.
وأضافت الصحيفة، أن قائمة الرجاء
حاليا تضم 14 لاعبا حال إقامة المباراة في موعدها، بغض النظر على جاهزيتهم البدنية والنفسية:
وجاء القائمة وفقا للصحيفة المغربية:
حراسة المرمى: أمير الحداوي
خط الدفاع: فابريس نجاه - بدر بانون -سندر الورفلي - عبد الإله مدكور - إلياس الحداد - عبد الرحيم شاكير.
خط الوسط: محمد زريدة - فابريس نجوما - زكرياء الوردي - عبد الإله الحافيظي.
خط الهجوم: ملانجو - أيوب نناح - أنس جبرون.