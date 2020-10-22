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الرجاء المغربي يعلن شفاء أحد لاعبيه من كورونا

فيروس كورونا
كورونا
 
الخميس، 22-10-2020 07:08 م أحمد سالم
أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، عن شفاء أحد لاعبيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مساء اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر أكتوبر.

حيث كشف الرجاء عن تعافي لاعبه شاكير، من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما كان أعلن صباح اليوم عن وصول عدد المصابين في صفوفه إلى 14 إصابة.

وكان أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف”، عن تأجيل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء، إلى يوم الأول من شهر نوفمبر المقبل، بسبب إصابات كورونا التي ضربت الفريق المغربي، بعدما كان مقرر لها الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.
 

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