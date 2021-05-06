قطر تدفع مئات الملايين لاستدراج محمد صلاح من ليفربول : هيحقق حلمنا

كشفت صحيفة لو باريزيان عن الحلم القطر
ي الخاص بالنجم المصر
ي محمد صلاح
.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: صلاح أول المطلوبين في باريس.. وسيحقق حلم قطر
المتأخر 10 سنوات فالنادي يسعى للتعاقد مع لاعب عربي ومسلم .
وأضافت: صلاح أيقونة حقيقة وأحد أعظم اللاعبين العرب في التاريخ .. التعاقد مع ميسي أو رونالدو سيكون معقدًا، رغم أن قيمة صلاح السوقية أعلى منهما إلا أن راتبه سيكون أقل منهما.
و ألمح النجم المصر
ي محمد صلاح
إلى سعادته وراحته مع فريق ليفربول
وفخره بأنه اللاعب الذي سجل 20 هدفا لمدة 3 مواسم متتالية مع الريدز.
وقال "صلاح" في حوار مع رابطة الأندية الإنجليزية: فخور بتسجيل الأهداف مع فريق كبير مثل ليفربول
، تحقيق رقم مثل هذا في الدوري الإنجليزي يجعلني فخورا وهو أمر كبير بالنسبة لي.
وأضاف: علي مواصلة العمل من أجل النادي ومن أجل نفسي .. وأحب أن أشكر اللاعبين زملائي فهم يمنحوني الفرص أمام المرمى لذلك أود أن أشكرهم.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تصريحات صحفية تفيد خروجه من ليفربول
بالقريب العاجل.
و كشف موقع "سويس رامبل" المتخصص في الجوانب المالية لكرة القدم عن اتجاه ليفربول
لبيع النجم المصر
ي محمد صلاح
نظير 145 مليون سترليني.
وقال الموقع إن ليفربول
يعاني من أزمات مالية كبرى أبرزها تراجع عائدات البث بنسبة كبيرة هذا العام فضلا عن كونه من أكبر دافعي الرواتب في الدوري الإنجليزي.
وأضاف الموقع أن عائدات ليفربول
من بيع اللاعبين تراجعت بشدة وبالتالي ليس أمامه سوى بيع نجمه المتألق محمد صلاح
.
وأشار الموقع إلى أن بيع صلاح لبرشلونة على سبيل المثال قد يحل أزمة ليفربول
خلال الفترة المقبلة.
و كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تفاوض ليفربول
الإنجليزي مع نجم برشلونة الأسباني ليلعب بجانب محمد صلاح
.
وقالت الصحيفة إن ليفربول
دخل في مفاوضات جادة مع عثمان ديبملي تمهيدا لانضمامه إلى الريدز بدلا من ساديو ماني المقرر رحيله نهاية الموسم.
و كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن موقف النجم المصر
ي محمد صلاح
من البقاء مع ليفربول
الإنجليزي.
وقالت الصحيفة إن صلاح كلف وكيله رامي عباس بالجلوس مع مسئولي ليفربول
لبحث تجديد عقده مع الريدز وبخاصة في ظل فشل انتقاله إلى ريال مدريد وبرشلونة نظرا لعدم قدرة الفريقين على دفع قيمة عقده.
ويبحث صلاح تأمين مستقبله خلال الفترة المقبلة وبخاصة أن ليفربول
يعتبره ضمن 4 لاعبين يمكن أن يبني عليهم الفريق خلال الفترة المقبلة .
و أعلنت صحيفة ليفربول
إيكو المقربة من النادي الإنجليزي عن الموقف من بيع نجم الفريق محمد صلاح
.
وألمحت الصحيفة إلى رفض التفريط في النجم المصر
ي قائلة: محمد صلاح
لاعب "فريد" فهو أحد أفضل المهاجمين في العالم وتعويضه سيكون صعبًا.
كشفت شبكة "تيليفوت" الفرنسية عن الوجهة المقبلة للنجم المصر
ي محمد صلاح
حال رحيله عن ليفربول
الإنجليزي.
وقالت في تقرير لها: إدارة باريس سان جيرمان
تواصلت مع وكيل أعمال صلاح لبحث عملية انتقاله لباريس سان جيرمان
.
و مازالت الأنباء تتوالي من حين لآخر حول إمكانية رحيل النجم المصر
ي محمد صلاح
من ليفربول
الموسم المقبل وسط تكهنات بوجود خلافات بينه وبين مدربه يورجن كلوب أو إدارة النادي ، وهي الخلافات التي رفض صلاح أكثر من مرة أن يؤكدها لكنه لم ينفيها بشكل قاطع خاصة حين سُئل آخر مرة حول طبيعة علاقته بـ كلوب وكانت إجابته تحمل شيئا من البرود حين وصف العلاقة بينهما بـأنها " عادية احترفية" .
وفيما يلي بعض الأندية التي تريد التعاقد مع صلاح.
ريال مدريد
:
يعتبر ريال مدريد من أهم الفرق التي تعول على التعاقد مع صلاح وبخاصة بعد تأكيد بعض مسئوليه رغبتهم في التعاقد مع صلاح بالإضافة لإشادة النجم المصر
ي بمدرب الفريق زين الدين زيدان و وصفه بأنه كان مثله الأعلى لكن تبقى عقبة واحدة هي الأموال التي يمكن أن يدفعها الفريق الإسباني في صلاح في ظل أزمة كورونا ومعاناة أغلب الأندية من ضائقة مالية.
برشلونة
:
يريد أيضا برشلونة الإسباني التعاقد مع محمد صلاح
وبخاصة في ظل خلو النادي من النجوم واحتمالية رحيل ميسي نهاية هذا الموسم ورغبة الفريق الإسباني في بناء فريق جديد يحقق البطولات بالإضافة للشائعات حول تشجيع صلاح لبرشلونة منذ كان طفلا لكن تبقى العوائق المالية أيضا سببا قويا في صعوبة رحيل صلاح إلى برشلونة نظرا للرقم الكبير الذي يمكن أن يطلبه ليفربول
.
باريس سان جيرمان
:
قد لا يواجه باريس سان جيرمان
نفس العقبات السابقة التي يواجهها عملاقا إسبانيا والمتمثلة في عدم وجود سيولة مالية للتعاقد مع محمد صلاح
لكن تبقى الأزمة في إمكانية قبول صلاح بالانتقال لباريس سان جيرمان
وبخاصة أن النادي لا يحقق البطولات الكبرى رغم الإنفاق المهول لكن النادي يفكر في صلاح وبخاصة في ظل وجود أنباء قوية حول رغبة مبابي في الرحيل لنادي آخر.
أندية الصين
:
بالتأكيد ترغب أندية الصين في التعاقد مع محمد صلاح
حيث يدفعون الكثير من الأموال من أجل صنع دوري يبدو قويا واستقطبوا الكثير من نجوم أوروبا المشاهير لكن بالتأكيد صلاح لن يقوم بهذه الخطوة فهو ليس في نهاية حياته المهنية وبالتأكيد ليس المال هو همه الأول وبخاصة أنه قد يجده في أندية أوروبا أيضا.
مانشستر سيتي
:
قد يبدو من الجنون رحيل صلاح من ليفربول
إلى مانشستر سيتي لكن النادي يمكن أن يملك القدرات المالية لذلك والأهم والأخطر هو رحيل نجه أجويرو ورغبة الفريق في تعويضه بمهاجم يملك نفس المعدل التهديفي العالي وبالتأكيد هذه المواصفات تنطبق على صلاح .. فهل ينتقل إلى هناك؟
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