"بيراميدز" يكشف حقيقة مفاوضته مع مصطفي محمد وفرجاني ساسي

الخميس، 12-11-2020
10:01 ص
محمد عبد الحارس
كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز
، حقيقة مفاوضات بيراميدز
لضم مصطفى محمد
وفرجاني
ساسي من نادي الزمالك
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وقال "بسيوني"، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعيب"، "مايتردد في الوقت الحالي عن دخولنا في مفاوضات لضم فرجاني
ساسي ومصطفي محمد أمر لا أساس له من الصحة بشكل نهائي".
وتابع :"إذا أراد بيراميدز
الحصول على خدمات لاعب من نادي الزمالك
سنتوجه على الفور لمجلس إدارته ونطلب منهم التعاقد مع أي لاعب داخل الفريق، لكننا لم ندخل في مفاوضات مع أي لاعب داخل القلعة البيضاء".