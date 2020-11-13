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حصة تأهيلية لاعبي الزمالك على هامش المران

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باتشيكو
 
الجمعة، 13-11-2020 12:44 م محمد عبد الحارس
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة بدنية وتأهيلية، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
وجاءت الفقرة الأولى بالجري لمدة دقائق قليلة حول الملعب، أعقبها أطالات وقفز حواجز قصيرة، بجانب تدريبات مرونة .
وخلال الفقرة الثانية أدى اللاعبون بعض التدريبات بالكرة لمدة ١٥ دقيقة.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها ٢٧ نوفمبر الجاري.
 

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