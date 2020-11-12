جلسة طارئة لمدحت عبد الهادي مع لاعبي الزمالك

الخميس، 12-11-2020
02:51 م
محمد عبد الحارس
عقد مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
جلسه مع اللاعبي
ن قبل انطلاق المران
الذي يجري حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بمقر النادي حرص خلالها على التحدث معهم في بعض النقاط الفنية التي ستنفذ خلال مران اليوم، من خلال الفقرات التدريبية التي سيقوم بها اللاعبي
ن.
وطالب عبدالهادي الجميع بمواصلة العمل بقوة، والتركيز وتنفيذ كل المطلوب كما معتاد منهم دائما.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أمام نادى مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويقود عبد الهادي المران
هذه الفترة في ظل سفر الخواجة باتشكيو لقضاء إجازة خلال فترة التوقف الدولي.