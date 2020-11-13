موعد أول اجتماع لمجلس الزمالك بعد خسارة مرتضى الانتخابات

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، اجتماع فى السابعة مساء اليوم لمناقشة العديد من الملفات المهمة، أبرزها الميركاتو الجارى وتحديد الراحلين عن الفريق والصفقات الجديدة لتدعيم القلعة البيضاء فى الموسم الجديد.

وتبذل إدارة الكرة بالنادى محاولات مكثفة لحسم ملف تجديد يوسف أوباما مهاجم الفريق والذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق لأوباما التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل، وهو ما يمثل أرقًا لمسئولى الزمالك فى ظل اعتماد الفريق على أوباما أساسيًا في مركز صانع الألعاب.

في سياق آخر، طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز الطبي، بإعداد ملف كامل عن حالة المصابين في الفريق وتحديدًا محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق، كما طلب باتشيكو تقرير عن محمود علاء وحازم إمام ومحمود عبد العزيز لتحديد إمكانية مشاركتهم من عدمها في مباراة نادي مصر، خاصة أن الفريق مقبل عقب مواجهة الكأس علي مباراة الأهلى والزمالك في نهائي دوري الأبطال الأفريقي والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى.