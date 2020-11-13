الجمعة 13 نوفمبر 2020
توقيت مصر 12:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حصة تأهيلية لاعبي الزمالك على هامش المران

موسيمانى يحاضر لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران

الصين تهنئ بايدن بفوزه

رئاسة الجمهورية تصدر عفو عام عن السجناء وتستثني هؤلاء

البرلمان يوافق علي قانون جديد يتيح للحكومة اقتراض 10 مليار دولار من الخارج

الجزائر تعلن نتيجة الاستفتاء علي الدستور

موعد أول اجتماع لمجلس الزمالك بعد خسارة مرتضى الانتخابات

شاهد.. تمساح عملاق يقتحم ملعب ويثير الفزع

حاول المساعدة فكان عقابه صادم

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

ADS
 

موعد أول اجتماع لمجلس الزمالك بعد خسارة مرتضى الانتخابات

مرتضى منصور
مرتضى
 
الجمعة، 13-11-2020 11:10 ص محمد عبد الحارس

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، اجتماع فى السابعة مساء اليوم لمناقشة العديد من الملفات المهمة، أبرزها الميركاتو الجارى وتحديد الراحلين عن الفريق والصفقات الجديدة لتدعيم القلعة البيضاء فى الموسم الجديد.
وتبذل إدارة الكرة بالنادى محاولات مكثفة لحسم ملف تجديد يوسف أوباما مهاجم الفريق والذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق لأوباما التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل، وهو ما يمثل أرقًا لمسئولى الزمالك فى ظل اعتماد الفريق على أوباما أساسيًا في مركز صانع الألعاب.
في سياق آخر، طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز الطبي، بإعداد ملف كامل عن حالة المصابين في الفريق وتحديدًا محمود حمدى  "الونش" مدافع الفريق، كما طلب باتشيكو تقرير عن محمود علاء وحازم إمام ومحمود عبد العزيز لتحديد إمكانية مشاركتهم من عدمها في مباراة نادي مصر، خاصة أن الفريق مقبل عقب مواجهة الكأس علي مباراة الأهلى والزمالك في نهائي دوري الأبطال الأفريقي والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى.

 

إقرأ ايضا

EjGtMasXkAgFGK6

حصة تأهيلية لاعبي الزمالك على هامش المران

موسيماني-4

موسيمانى يحاضر لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران

163-214205-haddadi-morocco-senegal-congo_700x400

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة

ارشيف

بعثة الزمالك تغادر فندق الإقامة فى طريقها لمصر

131408

الرجاء المغربى: "لن نصمت على أخطاء تحكيم أمس"

الدكتور اشرف صبحي

وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالفوز على الرجاء المغربي

الزمالك

الزمالك يهزم الرجاء على ملعبه.. ويقترب من نهائي دوري الأبطال

download

بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء في الدقيقة 18

tttttttttttttttttttt

إليك التردد.. قناة مفتوحة تبث مباراة الزمالك والرجاء