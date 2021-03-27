النني رفض المشاركة كبديل في مباراة كينيا.. وشوبير يوضح

السبت، 27-03-2021
01:02 م
محمد فضل
ترددت أنباء كثيرة حول رفض محمد النني لاعب منتخب مصر
ونادي أرسنال
، المشاركة في مباراة كينيا كبديل في الشوط الثاني، التي أقيمت أول أمس،
الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وهو ما أثار
حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة هذه الأنباء في
تصريحات عبر برنامجه " ملعب أو تايم"، وقال :" علاء نظمي وكيل أعمال
محمد النني
تواصل مع فريق إعداد البرنامج، وأكد أن اللاعب
لم يرفض المشاركة أمام كينيا،
وأنه يتمرن بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة جزر القمر".
وتأهل منتخب مصر
إلى كأس الأمم الأفريقية رسميا، بعد التعادل
مع كينيا بنتيجة 1 - 1.
ويستضيف منتخب مصر
نظيره جزر القمر، بعد غدا الاثنين، ضمن
منافسات الجولة السادسة والأخيرة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.
وتحدد مباراة مصر وجزر القمر متصدر المجموعة السابعة بتصفيات
كأس الأمم الأفريقية، بعدما ضمن المنتخبان التأهل إلى نهائيات الكان.